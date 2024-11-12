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Детсад в Суворовском в Ростове закрыли из-за энтеровирусной инфекции

В Ростове-на-Дону закрыли на карантин дошкольное учреждение в микрорайоне Суворовском.

Об этом сообщает Роспотребнадзор Ростовской области.

В детском саду № 37 зарегистрированы случаи заболевания инфекцией. В связи с этим было принято решение временно прекратить работу дошкольного учреждения до 15 ноября, чтобы не допустить распространения вируса, добавил глава администрации Алексей Логвиненко.

Дети, у которых были выявлены признаки вирусного заболевания, и те, кто с ними контактировал, находятся под наблюдением педиатров. В детском саду около ста воспитанников.

Признаки болезни начинаются с резкого повышения температуры до 39−40 °С, сопровождающегося ознобом, головной болью, слабостью, нарушениями сна и аппетита, а также повторной рвотой.

При любой форме энтеровирусной инфекции у детей наблюдается покраснение кожи лица, шеи и верхней части туловища, а также покраснение глаз и склер из-за расширения кровеносных сосудов.

здоровье