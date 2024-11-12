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Гандбольный клуб «Воронеж» опубликовал новое обращение к болельщикам

Новое обращение к болельщикам утро во вторник, 12 ноября, опубликовали представители гандбольного клуба «Воронеж».

Источник: ГК «Воронеж»

На этот раз команде пришлось оправдываться за громкие заявления последних нескольких недель, связанных с финансовыми проблемами, передачей клуба региону, закрытии и чудесном спасении (но только до конца года). Некоторые фанаты назвали происходящее пиар-ходом. Действительно, о клубе сейчас в медиа и социальных сетях заговорили куда активнее, чем до этого. Руководство «Воронежа» заверяет, что все это точно не ради шумихи.

«Для нас это не игрушка. Это семья. Как только появилась искра — надежда на сохранение ГКВ, большинство сказали: “Мы в деле!” И сразу же об этом сообщили вам», — говорится в сообщении. Так представители ГК еще раз подчеркнули, что без поддержки властей в будущем их существование будет невозможно.