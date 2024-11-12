Движение транспорта ограничат по Верхней Набережной Иркутска до 19 декабря

В Иркутске введут очередное ограничение на движение транспорта. В этот раз речь идет об улице Верхняя Набережная. Как сообщили в пресс-службе администрации города, новые правила будут действовать с 5 декабря.
— С 5 по 19 декабря будет ограничено движение транспорта (сужение на одну полосу) по улице Верхней Набережная напротив дома № 139, — поделились в администрации.
Сужение дороги связано с работами по прокладке сетей водопровода. Водителям стоит более внимательно двигаться на данном участке или выбирать пути объезда.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Слюдянке восстановили нормальную работу котельных. Из аварийного запаса области было выделено шесть тысяч тонн угля.