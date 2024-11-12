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Движение транспорта ограничат по Верхней Набережной Иркутска до 19 декабря

На участке будет сужена дорога до одной полосы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске введут очередное ограничение на движение транспорта. В этот раз речь идет об улице Верхняя Набережная. Как сообщили в пресс-службе администрации города, новые правила будут действовать с 5 декабря.

— С 5 по 19 декабря будет ограничено движение транспорта (сужение на одну полосу) по улице Верхней Набережная напротив дома № 139, — поделились в администрации.

Сужение дороги связано с работами по прокладке сетей водопровода. Водителям стоит более внимательно двигаться на данном участке или выбирать пути объезда.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Слюдянке восстановили нормальную работу котельных. Из аварийного запаса области было выделено шесть тысяч тонн угля.