Олбани
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская прокуратура оштрафовала подрядчика на 637 тысяч за затянутый капремонт

Ведомство взяло на контроль ход капремонта в больнице.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области руководитель строительной фирмы заключил с поликлиникой контракт на проведение капремонта. Однако в установленный контрактом срок ремонтные работы были завершены лишь на треть. Тогда в дело вмешалась прокуратура.

Как установили в прокуратуре, в апреле 2024 года БУЗОО «Щербакульская ЦРБ» и ООО «ДАНСтрой» заключили контракт на 18,4 млн рублей, в рамках которого организация должна была провести капремонт здания больницы. Выполнить работы подрядчик должен был не позднее 31 августа 2024 года.

В июне этого же года прокурор объявил руководителю строительной организации предостережение, однако сроки исполнения контракта все равно были нарушены. К 31 августа 2024 года капремонт был выполнен лишь на треть.

Через два месяца прокуратура внесла директору ООО «ДАНСтрой» представление, а также по инициативе ведомства он был привлечен к административной ответственности за бездействие. Помимо этого, на него наложили штраф в размере 637 тыс. рублей.

Завершение капремнота поликлиники находится на контроле у прокуратуры.