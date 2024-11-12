Омская прокуратура оштрафовала подрядчика на 637 тысяч за затянутый капремонт

В Омской области руководитель строительной фирмы заключил с поликлиникой контракт на проведение капремонта. Однако в установленный контрактом срок ремонтные работы были завершены лишь на треть. Тогда в дело вмешалась прокуратура.
Как установили в прокуратуре, в апреле 2024 года БУЗОО «Щербакульская ЦРБ» и ООО «ДАНСтрой» заключили контракт на 18,4 млн рублей, в рамках которого организация должна была провести капремонт здания больницы. Выполнить работы подрядчик должен был не позднее 31 августа 2024 года.
В июне этого же года прокурор объявил руководителю строительной организации предостережение, однако сроки исполнения контракта все равно были нарушены. К 31 августа 2024 года капремонт был выполнен лишь на треть.
Через два месяца прокуратура внесла директору ООО «ДАНСтрой» представление, а также по инициативе ведомства он был привлечен к административной ответственности за бездействие. Помимо этого, на него наложили штраф в размере 637 тыс. рублей.
Завершение капремнота поликлиники находится на контроле у прокуратуры.