Экс-министра строительства Самарской области Николая Плаксина оставили под стражей

Напомним, Плаксину вменяют ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение полномочий»). Задержали экс-министра через день после того, как прокуратура направила в суд другое уголовное дело в отношении экс-чиновника, по которому его обвиняют в превышении должностных полномочий и подлоге при вводе незавершенных объектов.
Согласно фабуле нового обвинения, чиновники, «действуя в составе ОПГ», сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры на строительство станции метро «Театральная». При этом смету на объект искусственно увеличили до 18,4 млрд рублей.
18 октября Октябрьский райсуд Самары отправил Плаксина под стражу на месяц и четверо суток — по 19 ноября. Жалобу на это решение подал адвокат, но областной суд не стал менять меру пресечения.
Отметим, что недавно экс-председатель регионального правительства Виктор Кудряшов, бывшие министры строительства Николай Плаксин, Михаил Асеев, министр финансов Андрей Прямилов, а также «иные неустановленные лица» стали фигурантами уголовного дела по ч. 3 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества с использованием служебного положения»).