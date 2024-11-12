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Экс-министра строительства Самарской области Николая Плаксина оставили под стражей

В понедельник, 11 ноября, Самарский областной суд рассмотрел жалобу адвоката на заключение под стражу бывшего министра строительства Николая Плаксину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в областном суде.

Напомним, Плаксину вменяют ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение полномочий»). Задержали экс-министра через день после того, как прокуратура направила в суд другое уголовное дело в отношении экс-чиновника, по которому его обвиняют в превышении должностных полномочий и подлоге при вводе незавершенных объектов.

Согласно фабуле нового обвинения, чиновники, «действуя в составе ОПГ», сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры на строительство станции метро «Театральная». При этом смету на объект искусственно увеличили до 18,4 млрд рублей.

18 октября Октябрьский райсуд Самары отправил Плаксина под стражу на месяц и четверо суток — по 19 ноября. Жалобу на это решение подал адвокат, но областной суд не стал менять меру пресечения.

Отметим, что недавно экс-председатель регионального правительства Виктор Кудряшов, бывшие министры строительства Николай Плаксин, Михаил Асеев, министр финансов Андрей Прямилов, а также «иные неустановленные лица» стали фигурантами уголовного дела по ч. 3 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества с использованием служебного положения»).