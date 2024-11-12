Экс-министра строительства Самарской области Николая Плаксина оставили под стражей

Напомним, Плаксину вменяют ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение полномочий»). Задержали экс-министра через день после того, как прокуратура направила в суд другое уголовное дело в отношении экс-чиновника, по которому его обвиняют в превышении должностных полномочий и подлоге при вводе незавершенных объектов.