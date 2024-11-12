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Стало известно, какие улицы затронуло аварийное отключение света в Иркутске 12 ноября 2024

Часть домов осталась без света в Октябрьском районе Иркутска.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Аварийное отключение света в Иркутске 12 ноября 2024 затронула часть домов в Октябрьском районе. Как сообщают в тг-канале «Свет 38», что стало причиной перебоя пока неизвестно.

Отключение света в Иркутске 12 ноября 2024.

— Под отключение попала часть домов на улицах Байкальская, Дальневосточная, — поделились энергетики.

Отключение света в Иркутске 12 ноября 2024 продлится до 18:00. К этому времени бригада энергетиков должна успеть найти причину перебоя. И восстановить подачу электричества.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре по улице Верхней Набережной ограничат движение транспорта.