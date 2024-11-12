Новый бульвар и аллея пирамидальных тополей появились в Новосибирске

Итоги пилотного проекта по реконструкции газонов подвели сегодня в мэрии Новосибирска. В «пилоте» участвовали три района: Советский, Первомайский и Дзержинский.
В Дзержинском районе в план реконструкции входили три участка на улицах Трикотажная и проспект Дзержинского. На проспекте Дзержинского снесли 245 аварийных деревьев. Взамен высадили 230 черемух. На Трикотажной выкорчевали 36 старых яблонь. Вместо них посадили 65 кустов черемухи. На всех участках истощенный грунт заменили на новый плодородный чернозем и поселяли газонную траву.
Как рассказал глава Дзержинского района Константин Соболев, в ходе проведения торгов удалось достичь значительной экономии бюджетных средств. На эти деньги на улице Гоголя высади аллею пирамидальных тополей, а улицы Авиастроителей и 25 лет Октября озеленили саженцами груш, которые зацветут и заблагоухают весной.
В Советском районе пилотный проект охватывал 11 объектов. Глава района Дмитрий Оленников подчеркнул, что в озеленении участвовали не только профессиональные подрядчики, но и сами жители. Так, например, активисты ТОС на улице Динамовцев по собственной инициативе покрасили забор и высадили клумбу.
В Первомайке благоустройство газонов выполнили на улицах Эйхе, Маяковского, Героев Революции и Первомайской. В общей сложности, взамен старых деревьев высадили 138 лип и берез, 750 кустарников и 655 корней многолетних трав. Глава районной администрации Вадим Бобырь сообщил, что ему также удалось сэкономить средства, за счет которых на улице Героев Революции по просьбе местных жителей обустроят бульвар.