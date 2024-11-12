Новый бульвар и аллея пирамидальных тополей появились в Новосибирске

В Первомайке благоустройство газонов выполнили на улицах Эйхе, Маяковского, Героев Революции и Первомайской. В общей сложности, взамен старых деревьев высадили 138 лип и берез, 750 кустарников и 655 корней многолетних трав. Глава районной администрации Вадим Бобырь сообщил, что ему также удалось сэкономить средства, за счет которых на улице Героев Революции по просьбе местных жителей обустроят бульвар.