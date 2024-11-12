Прокуратура и СК Уфы начали проверку из-за мальчика, пришедшего из детского сада с травмами головы

Следственный комитет и прокуратура начали проверку из-за травмированного в детском саду мальчика. Об этом рассказали пресс-службы ведомств.
Согласно предварительным данным, на прошлой неделе, 8 ноября, после посещения детсада мать ребенка обнаружила у него синяки на голове. По факту организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Сотрудники двух ведомств выясняют все обстоятельства произошедшего.
— По результатам проверки ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято соответствующее процессуальное решение, — сообщает СК.
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