В Омске закрывается верёвочный парк

Читатели портала Om1.ru заметили, что в Советском парке начали выкапывать столбы верёвочного парка. Как оказалось, этого развлечения в парке больше не будет.
«Собственник верёвочного парка принял решение не продлевать договор на обслуживание и эксплуатацию данного объекта. Освободившаяся территория будет использована для дальнейшего благоустройства ОП “Советский”», — рассказали порталу Om1.ru в администрации Советского парка.
Ранее в верёвочном парке «На высоте» сообщили о завершении сезона. Последних посетителей там принимали в середине октября. Официальных новостей о закрытии парка не было. Телефон организации оказался недоступен. Добавим, что верёвочный парк «На высоте» работает также в парке имени 30-летия ВЛКСМ.