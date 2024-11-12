В Омске закрывается верёвочный парк

Ранее в верёвочном парке «На высоте» сообщили о завершении сезона. Последних посетителей там принимали в середине октября. Официальных новостей о закрытии парка не было. Телефон организации оказался недоступен. Добавим, что верёвочный парк «На высоте» работает также в парке имени 30-летия ВЛКСМ.