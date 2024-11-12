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В Омске закрывается верёвочный парк

Территорию, которую он занимал, будут благоустраивать.

Источник: соцсети

Читатели портала Om1.ru заметили, что в Советском парке начали выкапывать столбы верёвочного парка. Как оказалось, этого развлечения в парке больше не будет.

«Собственник верёвочного парка принял решение не продлевать договор на обслуживание и эксплуатацию данного объекта. Освободившаяся территория будет использована для дальнейшего благоустройства ОП “Советский”», — рассказали порталу Om1.ru в администрации Советского парка.

Ранее в верёвочном парке «На высоте» сообщили о завершении сезона. Последних посетителей там принимали в середине октября. Официальных новостей о закрытии парка не было. Телефон организации оказался недоступен. Добавим, что верёвочный парк «На высоте» работает также в парке имени 30-летия ВЛКСМ.

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