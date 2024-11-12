Павел Гладилов возглавил ГИМС Нижегородской области

Главным госинспектором по маломерным судам Нижегородской области назначен Павел Гладилов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Павел Гладилов начал работать в ГИМС МЧС России с должности государственного инспектора по маломерным судам, в целом проработал здесь 7 лет.
ГИМС МЧС России ведет надзор за маломерными судами и базами их стоянок, обеспечивает безопасность людей на воде, занимается профилактикой и обучением жителей правилам безопасного поведения на воде.
Напомним, проректор по стратегическому развитию ННГУ им. Лобачевского Никита Авралев назначен исполняющим обязанности ректора Нижегородского государственного лингвистического университета им. Добролюбова (НГЛУ).