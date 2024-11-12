Находятся под наблюдением врачей: Кишечную инфекцию выявили у воспитанников детсада в Ростове

В детском саду в микрорайоне Суворовском в Ростове обнаружены случаи заболевания кишечной инфекцией. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
— Среди детей детского сада № 37 выявлены случаи заболевания энтеровирусной инфекцией. Специалистами проведена обработка всех помещений и оборудования учреждения, — написал сити-менеджер на своей странице в соцсетях.
Сейчас малыши, у которых выявлены признаки вируса, а также дети, которые с ними контактировали находятся под наблюдением медиков. Другие воспитанники пока находятся дома. Работу дошкольного учреждения приостановили до 15 ноября.
— Прошу родителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, будьте внимательными к здоровью детей, избегайте посещения с ними мест массового скопления людей. При первых признаках недомогания у детей прошу воздержаться от посещения образовательных учреждений и незамедлительно обратиться в медицинские организации, — добавил Алексей Логвиненко.
Малыши находятся под наблюдением врачей Иван МАКЕЕВ.
Энтеровирусная инфекция — распространенное инфекционное заболевание. Оно может протекать в разных формах. Инфекция проявляется как в виде расстройств пищеварения, так и высыпаний на коже, герпетической ангины. Перечисленные симптомы порой сопровождаются лихорадкой, слабостью, головными и мышечными болями.
Чтобы не допустить попадания острой инфекции в организм, важно помнить о гигиене. Необходимо мыть руки перед едой, после посещения общественных мест. Также важно хорошо мыть овощи, фрукты перед употреблением. Не стоит забывать пить кипяченную или бутилированную воду.
Напомним, в январе текущего года воспитанники 11 детских садов Ростова-на-Дону массово заразились корью. Малыши на протяжении 21 дня пробыли на карантине, где прошли необходимое лечение.