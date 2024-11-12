Созданы установки для очистки воды с помощью плазмы

«В отличие от дистиллированных, природные воды содержат различные соли. При воздействии плазмы они служат отличным материалом для образования азот- и кислородсодержащих активных частиц, способных придавать воде полезные свойства. Активированная плазмой вода начинает не окисляться, а очень быстро защелачивается, поэтому важно начать полив на этой стадии, положительно влияющей на рост растений», — приводятся на сайте вуза слова ведущего научного сотрудника лаборатории оптический излучений Эдуарда Соснина.