В Ялту приедут медики из других регионов России в курортный сезон

По словам Натарова, Ялте с учетом роста турпотока в курортный сезон нужно дополнительно от пяти до семи бригад скорой помощи. Планируется привлекать специалистов из соседних с Крымом регионов. Для реализации этой инициативы нужно заручиться согласием и субъектов, и сотрудников, которые должны переехать для работы в Крыму.