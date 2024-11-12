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В Ялту приедут медики из других регионов России в курортный сезон

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости Крым. В Ялту в курортный сезон планируется привлечь дополнительные бригады скорой помощи. Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров на заседании коллегии ведомства во вторник.

Источник: РИА "Новости"

«Начали прорабатывать мероприятия по временном размещению бригад скорой помощи в общежитиях. Для этого уже передали помещения, ждем, когда отремонтируют. 11 номеров будет, и мы сможем привлекать бригады из других регионов», — сказал он.

По словам Натарова, Ялте с учетом роста турпотока в курортный сезон нужно дополнительно от пяти до семи бригад скорой помощи. Планируется привлекать специалистов из соседних с Крымом регионов. Для реализации этой инициативы нужно заручиться согласием и субъектов, и сотрудников, которые должны переехать для работы в Крыму.

«Мы проводим совместно с минкурортов анализ туристического потока, из каких субъектов РФ наибольшее количество туристов к нам приезжает, и персонально отрабатываем с этими регионами, чтобы они нам дополнительно дали нагрузку в виде медицинского персонала», — добавил глава ведомства.

туризм и отдых
медицина