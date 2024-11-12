За вход — 600 рублей: каким будет ледовый городок в Новосибирске в 2024 году

В Новосибирск пришла настоящая зима, до праздников остается полтора месяца. А Новый год — это не только елка и большой каток, но и ледовый городок на Михайловской набережной. Ее территорию уже начали подготавливать к строительству после того, как ударили крепкие морозы. Мы узнали, чем новосибирцев удивят в этот раз.
В 2024 году празднуют 225-летие со дня рождения Александра Пушкина. Творчество поэта станет тематикой ледового аттракциона.
— Тема называется «Там, на неведомых дорожках…». Но посвящена будет не только сказкам Пушкина, но и прозе, и поэзии — увидите персонажей оттуда, — рассказал КП-Новосибирск директор проекта индивидуальный предприниматель Сергей Машаров.
Недавно стало известно, что власти Новосибирска возьмут ледовый городок в аренду. Цена договора на аттракцион — 21 миллион рублей. Подорожало и строительство, поэтому такую большую сумму, выделенную из городского бюджета, планируют «отбить» повышением цен на вход, причем значительным.
Билет для взрослых и детей от 15 лет будет стоить 600 рублей, для детей до 15 лет — 500 рублей. Скидки сделают детям из многодетных семей при предъявлении удостоверения: дети старше 15 лет смогут пройти за 550 рублей, дети младше 15 лет — за 450 рублей. Бесплатный вход — детям до 3 лет включительно, инвалидам и участникам боевых действий (для этого тоже надо предъявить документ).
Напомним, в прошлом году вход был куда дешевле: взрослый билет стоил 350 рублей, детский — 250 рублей, 50 рублей скидки также предоставлялось многодетным. Тогда цены тоже казались кусачими, однако на горки все равно выстраивались большие очереди.
Откроется ледовый городок по традиции 30 декабря и будет работать ежедневно с 11.00 до 22.00 до тех пор, пока на улице не потеплеет. Обычно ледовый городок закрывают в марте.