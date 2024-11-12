За вход — 600 рублей: каким будет ледовый городок в Новосибирске в 2024 году

В Новосибирск пришла настоящая зима, до праздников остается полтора месяца. А Новый год — это не только елка и большой каток, но и ледовый городок на Михайловской набережной. Ее территорию уже начали подготавливать к строительству после того, как ударили крепкие морозы. Мы узнали, чем новосибирцев удивят в этот раз.