В Петербурге могут вырасти цены проезда по платным дорогам

Также в Петербурге установят штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам. «Законопроектом предлагается установить штраф за неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным автодорогам и платным участкам автодорог в размере 3 тыс. рублей для физических лиц и в размере 30 тыс. рублей — для юридических лиц», — написал депутат Алексей Цивилёв в своем telegram-канале.