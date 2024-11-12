В заксобрании Ростовской области прекращены полномочия Николая Беляева

В законодательном собрании Ростовской области прекращены полномочия Николая Беляева. Об этом сообщили на официальном сайте регионального заксобрания 12 ноября.
Николай Федорович с 13 ноября досрочно покидает свой пост. Он является старейшим депутатом Донского парламента. В ходе внеочередного заседания Николай Беляев поблагодарил своих коллег за огромную работу.
По словам председателя законодательного собрания Александра Ищенко, депутатский стаж Николая Федоровича гораздо больше, чем 30-летняя история донского парламента. Он избирался депутатом еще в советское время в районный и в областной советы народных депутатов.
— В Донской парламент он избирался в каждый созыв — с первого по седьмой, — добавил Александр Ищенко.