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В Свердловской области потеплеет до +2 градусов

Плюсовые температуры вернутся в Свердловскую область.

Сейчас в Олбани: +9° 7 м/с 71% 749 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

В Свердловскую область вернутся плюсовые температуры. В регионе потеплеет до +2 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

12 ноября на Средний Урал выйдет частичный циклон. В области пройдут снегопады. Количество осадков достигнет до двух-пяти миллиметров. Похолодание придет в ночь 13 ноября.

— Оно затронет северные и восточные районы области при поступлении арктической воздушной массы со стороны Сибири.

рассказал Пулин
синоптик

Так, 13 ноября прогнозируется −3 градуса. 14 ноября потеплеет до −1 градуса. С 15 по 17 число в области будет держаться +1 градус. 18 ноября ожидается +2 градуса.