В Свердловской области потеплеет до +2 градусов

В Свердловскую область вернутся плюсовые температуры. В регионе потеплеет до +2 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
12 ноября на Средний Урал выйдет частичный циклон. В области пройдут снегопады. Количество осадков достигнет до двух-пяти миллиметров. Похолодание придет в ночь 13 ноября.
— Оно затронет северные и восточные районы области при поступлении арктической воздушной массы со стороны Сибири.
Так, 13 ноября прогнозируется −3 градуса. 14 ноября потеплеет до −1 градуса. С 15 по 17 число в области будет держаться +1 градус. 18 ноября ожидается +2 градуса.