Минздрав заявил о высокой заболеваемости пневмонией в Омской области

«Но не нужно бояться ее, ведь с ней мы знакомы уже много лет и с помощью современных антибактериальных препаратов успешно побеждаем эту инфекцию. Также сохраняется немалое количество вирусных пневмоний, в том числе и COVID-19. Такие пневмонии отличаются по течению и возможностям лечения, но медицинский персонал учреждений здравоохранения научен, как справляться с этим видом пневмоний», — отмечают врачи.
Также, как заявляется, встречаются интерстициальные пневмонии, как заболевания, имеющие чаще неинфекционный характер. С такими болезнями доктора справляются с помощью противовоспалительных/иммуносупрессивных средств.
Врачи напоминают, что в кратчайшие сроки установить правильный диагноз и начать эффективное лечение позволяет своевременно и адекватно проведенная диагностика.