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Минздрав заявил о высокой заболеваемости пневмонией в Омской области

Министерство здравоохранения Омской области заявило во вторник, 12 ноября 2024 года, что в регионе сохраняется высокая заболеваемость внебольничной пневмонией. Как отмечают медики, в этом году в структуре возбудителей пневмонии высока роль микоплазменной инфекции.

«Но не нужно бояться ее, ведь с ней мы знакомы уже много лет и с помощью современных антибактериальных препаратов успешно побеждаем эту инфекцию. Также сохраняется немалое количество вирусных пневмоний, в том числе и COVID-19. Такие пневмонии отличаются по течению и возможностям лечения, но медицинский персонал учреждений здравоохранения научен, как справляться с этим видом пневмоний», — отмечают врачи.

Также, как заявляется, встречаются интерстициальные пневмонии, как заболевания, имеющие чаще неинфекционный характер. С такими болезнями доктора справляются с помощью противовоспалительных/иммуносупрессивных средств.

Врачи напоминают, что в кратчайшие сроки установить правильный диагноз и начать эффективное лечение позволяет своевременно и адекватно проведенная диагностика.

здоровье