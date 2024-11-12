Минздрав заявил о высокой заболеваемости пневмонией в Омской области

«Но не нужно бояться ее, ведь с ней мы знакомы уже много лет и с помощью современных антибактериальных препаратов успешно побеждаем эту инфекцию. Также сохраняется немалое количество вирусных пневмоний, в том числе и COVID-19. Такие пневмонии отличаются по течению и возможностям лечения, но медицинский персонал учреждений здравоохранения научен, как справляться с этим видом пневмоний», — отмечают врачи.