В Сочи крестный ход перекроет движение в городе

В центре Сочи 17 ноября ограничат движение транспорта. Это связано с проведением общегородского крестного хода (6+), посвященного дню Святого Михаила Архангела, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации курорта.
Шествие начнется в 10.00 от кафедрального собора Святого князя Владимира на Виноградной улице, где утром состоится торжественный молебен. Крестный ход пройдет по маршруту: ул. Виноградная — ул. Егорова — Курортный проспект — ул. Поярко — ул. Несебрская — ул. Москвина — до храма Святого Михаила Архангела.
В мероприятии примут участие православные верующие города, руководство Сочинской епархии, священнослужители, представители городских властей и казачества.
Мэр курорта Андрей Прошунин поручил совместно с правоохранительными органами обеспечить безопасность и продумать логистику проведения крестного хода.
Так, с 9.00 до 14.00 ограничат движение транспорта по улицам: Виноградной (от остановки «Городская больница № 2»), Егорова, части Курортного проспекта, Поярковой, Несебрской, Москвина и выездам на них с прилегающих улиц.
Замглавы города Сочи Галина Москалева отметила, что в процессии задействуют около 300 волонтеров.
Архангел Михаил почитается как небесный покровитель Сочи. В городе ему посвящен первый православный храм, а на Курортном проспекте возвышается одна из самых высоких стел в его честь.