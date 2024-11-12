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Елочные базары начнут работать в Беларуси в конце декабря

Жители республики смогут выбрать ель, сосну или пихту к новогодним праздникам, чтобы украсить квартиру или дом.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 ноя — Sputnik. Елочные базары начнут работать в Беларуси не позднее 20 декабря, сообщил Sputnik начальник отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Виталий Удалов.

Он обратил внимание, что при выборе праздничного дерева стоит обратить внимание на ряд характеристик, чтобы оно дольше простояло. Так, не рекомендуется ставить ель вблизи батарей или каминов, так как иглица начнет опадать быстрее.

Совсем скоро можно будет приобрести атрибут новогодних праздников.

«Елочные базары начинают работать не позднее 20 декабря», — сказал Удалов.

Информации о стоимости елей, пихт и сосен пока нет. В прошлом году белорусы купили около 145 тысяч новогодних деревьев в конце 2023 года. Средняя стоимость новогоднего дерева в лесхозах составила 16 рублей за ель или сосну от 1,1 до 2 метров. Дерево от 2,1 до 3 метров обошлось покупателям в 20 рублей.

Сколько растет ель?

Лесоводам, чтобы порадовать белорусов новогодними елями, приходится много работать — на выращивание деревьев уходит иногда до 15 лет. Только чтобы получить небольшой 12-сантиметровый сеянец, нужно два года.

К Новому году организации Минлесхоза заготавливают ели и сосны на созданных плантациях, а также на всех рубках, где деревья не подлежат сохранению.