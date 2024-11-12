Елочные базары начнут работать в Беларуси в конце декабря

Информации о стоимости елей, пихт и сосен пока нет. В прошлом году белорусы купили около 145 тысяч новогодних деревьев в конце 2023 года. Средняя стоимость новогоднего дерева в лесхозах составила 16 рублей за ель или сосну от 1,1 до 2 метров. Дерево от 2,1 до 3 метров обошлось покупателям в 20 рублей.