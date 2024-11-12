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В Советском районе по ряду улиц ограничат движение транспорта

На участках проведут закольцовку газопровода.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Советском районе Казани ограничат движение транспорта по ряду улиц. На участках будет проходить закольцовка газопровода.

С 18 по 20 ноября будет частично перекрыта проезжая часть в районе дома № 43 по улице Школьной.

С 21 по 23 ноября полностью закроют дорогу в районе дома № 17 по ул. Торфяной и рядом с домом № 26 по ул. Колхозной.

С 24 по 26 ноября автомобили не смогут проехать рядом с домом № 1 по ул. Школьной и в районе дома № 25 по ул. Гагарина.

С 27 по 30 ноября проезжая часть будет недоступна в районе дома № 5 по ул. Школьной и около дома № 25 по ул. Гагарина.

С 1 по 3 декабря движение транспорта ограничат возле дома № 1 по ул. Школьной и рядом с домом № 24 по ул. Ленина.

С 4 по 6 декабря полностью закроют дорогу на ул. Победы в районе пересечения с улицами Садовой и Ивовой, а с 7 по 10 декабря — возле пересечения с улицами Колхозной и Торфяной, сообщает комитет внешнего благоустройства.

Напомним, информация об ограничениях движения в связи с ремонтными работами публикуется в специальном разделе.