В Советском районе по ряду улиц ограничат движение транспорта

С 4 по 6 декабря полностью закроют дорогу на ул. Победы в районе пересечения с улицами Садовой и Ивовой, а с 7 по 10 декабря — возле пересечения с улицами Колхозной и Торфяной, сообщает комитет внешнего благоустройства.