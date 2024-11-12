В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил пятилетнего мальчика

По предварительной информации ведомства, 62-летний мужчина находился за рулем иномарки «Шевроле Авео». Водитель двигался по дороге в районе 17:40. В этот момент на проезжую часть вышел ребенок. Легковушка не успела затормозить и сбила пятилетнего мальчика. С травмами пострадавшего доставили в больницу. Полицейские проводят проверку.