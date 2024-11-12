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В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил пятилетнего мальчика

В Ростове на улице Сиверса под колесами «Шевроле» едва не погиб ребенок.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове водитель легковушки сбил ребенка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области. Происшествие случилось 11 ноября на улице Сиверса, 25.

По предварительной информации ведомства, 62-летний мужчина находился за рулем иномарки «Шевроле Авео». Водитель двигался по дороге в районе 17:40. В этот момент на проезжую часть вышел ребенок. Легковушка не успела затормозить и сбила пятилетнего мальчика. С травмами пострадавшего доставили в больницу. Полицейские проводят проверку.

Напомним, что в Неклиновском районе в автомобильной аварии погибла пожилая велосипедистка. Происшествие случилось утром 9 ноября в селе Долоковка. Бабушка не смогла соориентироваться на проезжей части и попала под колеса иномарки. От полученных травм она скончалась в карете скорой помощи.