В Омской области температура воздуха за сутки резко скакнет с −24 до −1 градуса

В этой неделе в Омской области синоптики прогнозируют резкие температурные перепады. Буквально за день столбик термометра поднимется с −24 градусов до −1 градуса, сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
Ночью в четверг столбик термометра опустится до −14…-19 градусов, местами — до −24 градусов. Днем температура воздуха будет в пределах −5…-10 градусов, местами — до −17 градусов.
В пятницу ночью будет также холодно — температура воздуха не превысит −6…-11 градусов, при прояснении — до −18 градусов. А вот днем погода резко изменится. Синоптики прогнозируют резкое потепление до −1…-6 градусов.