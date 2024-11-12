Ноэл Галлахер из Oasis создал шестичасовую версию хита Champagne Supernova

Британский музыкант Ноэл Галлахер, известный как участник брит-поп-группы Oasis, создал шестичасовую версию песни Champagne Supernova для предстоящей экспозиции в лондонской Национальной портретной галерее.
Выставка пройдет с 29 ноября по 2 марта. На ней будут представлены 100 портретов, сделанных лондонским фотографом Зои Лоу. Среди них можно будет увидеть снимок самого Галлахера, который после окончания экспозиции станет частью постоянной коллекции галереи, пишет Independent.
Галлахер шутливо отметил, что он думает по этому поводу.
Мысль о том, что портрет сварливого мужчины средних лет, который откровенно ненавидит, когда его фотографируют, будет демонстрироваться будущим поколениям, — это что-то особенное.
Ноэл Галлахер.
музыкант.
Оригинальная композиция Champagne Supernova вошла во второй студийный альбом Oasis «(What’s the Story) Morning Glory?» (1996). После выхода лонгплей сразу же стал лидером британского чарта и занял 4-ю строчку в хит-параде в США.
Ранее стало известно, что более 50 тысяч билетов на реюнион-концерты Oasis аннулируют из-за перекупщиков, предлагающих проходки намного дороже заявленной стоимости.