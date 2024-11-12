Ноэл Галлахер из Oasis создал шестичасовую версию хита Champagne Supernova

Выставка пройдет с 29 ноября по 2 марта. На ней будут представлены 100 портретов, сделанных лондонским фотографом Зои Лоу. Среди них можно будет увидеть снимок самого Галлахера, который после окончания экспозиции станет частью постоянной коллекции галереи, пишет Independent.