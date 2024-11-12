Дорожники назвали шторм в Ашинском районе «штатной ситуацией»

«Силы и средства ГАИ Челябинской области представляются до 50 нарядов. Они работают на территории региона, чтобы обеспечить ограничение движения для грузового транспорта и дать возможность дорожной технике проехать для уборки снега», — сообщил начальник управления Госавтоинспекции по Челябинской области Иван Путков. Для дорожников шторм в Ашинском районе стал «штатной ситуацией».