Олбани
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорожники назвали шторм в Ашинском районе «штатной ситуацией»

Для уборки трасс задействуют грейдера и тракторы, а наряды Госавтоинспекции обеспечивают проезд техники к проблемным местам.

Сейчас в Олбани: +9° 7 м/с 71% 749 мм рт. ст. +8°

На Южном Урале в кризисных ситуациях на дорогах области в осенне-зимний период дорожники и сотрудники Госавтоинспекции объединяют силы для обеспечения безопасного проезда транспорта, передает корреспондент chel.aif c пресс-конференции по теме недавнего снежного шторма в Ашинском районе.

«Силы и средства ГАИ Челябинской области представляются до 50 нарядов. Они работают на территории региона, чтобы обеспечить ограничение движения для грузового транспорта и дать возможность дорожной технике проехать для уборки снега», — сообщил начальник управления Госавтоинспекции по Челябинской области Иван Путков. Для дорожников шторм в Ашинском районе стал «штатной ситуацией».

Для уборки снега задействовали 54 единицы техники — грейдеры и тракторы с отвалами и щетками для доочистки дорожных съездов и других объектов.

«На сезон заготовлено 130 тысяч тонн противогололедных реагентов — соли и песчано-соляной смеси. За сутки напряженного снегопада расходуется порядка 1000 тонн для обеспечения безопасного проезда», — рассказал начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.

ЖКХ