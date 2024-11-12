Дорожники назвали шторм в Ашинском районе «штатной ситуацией»

На Южном Урале в кризисных ситуациях на дорогах области в осенне-зимний период дорожники и сотрудники Госавтоинспекции объединяют силы для обеспечения безопасного проезда транспорта, передает корреспондент chel.aif c пресс-конференции по теме недавнего снежного шторма в Ашинском районе.
«Силы и средства ГАИ Челябинской области представляются до 50 нарядов. Они работают на территории региона, чтобы обеспечить ограничение движения для грузового транспорта и дать возможность дорожной технике проехать для уборки снега», — сообщил начальник управления Госавтоинспекции по Челябинской области Иван Путков. Для дорожников шторм в Ашинском районе стал «штатной ситуацией».
Для уборки снега задействовали 54 единицы техники — грейдеры и тракторы с отвалами и щетками для доочистки дорожных съездов и других объектов.
«На сезон заготовлено 130 тысяч тонн противогололедных реагентов — соли и песчано-соляной смеси. За сутки напряженного снегопада расходуется порядка 1000 тонн для обеспечения безопасного проезда», — рассказал начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.