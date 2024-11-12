В Прибайкалье начали использовать собак для охоты 12−17 тыс. лет назад

Это поселение древних людей было открыто еще в 1996 году российскими археологами, однако его полное наследие не было изучено до настоящего времени. Недавно исследователи провели раскопки, в рамках которых они изучили нижние культурные горизонты Усть-Хайты I, и проанализировали структуру и свойства более 10 культурных горизонтов.