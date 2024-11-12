В Прибайкалье начали использовать собак для охоты 12−17 тыс. лет назад

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские археологи обнаружили на стоянке Усть-Хайта I в Иркутской области свидетельства того, что древние жители Прибайкалья еще 12−17 тыс. лет назад начали использовать собак для охоты на косуль и оленей и другую крупную добычу. Обитатели этой стоянки были предположительно первыми жителями юга Восточной Сибири, которые начали применять «лучших друзей человека» для подобных целей, сообщила пресс-служба Российского научного фонда.
«В кострищах антропологи нашли кости животных, в том числе домашней собаки, лосей, бизонов, косуль и благородных оленей, которые характеризуют охотничью деятельность древних людей. На сегодняшний день Усть-Хайта I является самой древней стоянкой на юге Восточной Сибири, на которой есть свидетельства использования домашней собаки в хозяйственной деятельности», — говорится в сообщении.
Это открытие было совершено группой российских археологов под руководством профессора Иркутского национального исследовательского технического университета Алексея Тетенькина при изучении уже обнаруженных артефактов, а также при проведении новых раскопок на территории стоянки древних людей Усть-Хайта I, расположенной в 120 кмот Иркутска.
Это поселение древних людей было открыто еще в 1996 году российскими археологами, однако его полное наследие не было изучено до настоящего времени. Недавно исследователи провели раскопки, в рамках которых они изучили нижние культурные горизонты Усть-Хайты I, и проанализировали структуру и свойства более 10 культурных горизонтов.
В ходе их изучения ученые обнаружили большое количество необорудованных кострищ, в которых нашли несколько сотен артефактов. Большинство из них оказалось костями животных, отходами каменного производства и фрагментами каменных орудий. Среди изделий из камня ученые выделили галечные орудия — рубила и скребла, а также скребки и резцы, изготовленные из кремня и аргиллита — глинистой осадочной породы.
Также ученые обнаружили фрагменты костей рыб, снасти для рыбной ловли, а также предположительные метательные орудия, применяемые для охоты, и останки одних из первых в Восточной Сибири домашних собак, которые помогали древним жителям Уст-Хайты I ловить крупную добычу. Последующее изучение других культурных слоев на этой древней стоянке поможет ученым обогатить наши представления о жизни и хозяйстве людей, населявших Прибайкалье в каменном веке, подытожил Тетенькин.