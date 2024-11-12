Странный гул обеспокоил жителей Иркутска 12 ноября

Жителей областного центра обеспокоил странный гул 12 ноября. Как сообщили в пресс-службе администрации Иркутска, в черте города до пяти вечера был увеличен шумовой фон.
— Это связано с тем, что на Ново-Иркутской ТЭЦ идет плановая настройка клапанов, — поделились в администрации.
Как отмечают, некоторые горожане непонятный шум прекратился в половине пятого вечера.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре с 5 декабря ограничат движение по улице Верхняя Набережная. Это связано с прокладкой сетей водопровода.