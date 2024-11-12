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Водителей Ростова предупредили о перекрытии переулка Жлобинского

В Ростове-на-Дону на месяц перекроют переулок Жлобинский.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону автомобилистов предупредили об ограничениях на дорогах. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Согласно опубликованной информации, в донской столице с 21 ноября по 21 декабря текущего года перекроют движение в переулке Жлобинском, на участке от улицы Портовой до дома № 1/69.

Причиной временных неудобств стали ремонтные работы на газопроводе. Водителям стоит заранее продумать пути объезда.

Напомним, 11 ноября в Ростове-на-Дону водитель иномарки протаранил припаркованные автомобили. Происшествие случилось в центре города, на улице Большой Садовой. Водитель BMW не справился с управлением из-за мокрого асфальта. Легковушку занесло и она врезалась в припаркованные автомобили Mercedes-Benz и Jetour.