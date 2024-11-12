Водителей Ростова предупредили о перекрытии переулка Жлобинского

Напомним, 11 ноября в Ростове-на-Дону водитель иномарки протаранил припаркованные автомобили. Происшествие случилось в центре города, на улице Большой Садовой. Водитель BMW не справился с управлением из-за мокрого асфальта. Легковушку занесло и она врезалась в припаркованные автомобили Mercedes-Benz и Jetour.