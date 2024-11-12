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Уфимские гаишники задержали пьяного любителя дрифта

В Уфе благодаря Telegram поймали пьяного дрифтера.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе задержали пьяного любителя дрифта. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.

В чат-бот ГАИ неравнодушный гражданин сообщил о том, что в Кировском районе без фар дрифтует Skoda Octavia. Информацию передали ближайшим постам полиции. Спустя короткое время сотрудники дорожной полиции задержали предполагаемого нарушителя.

За рулем иномарки оказался 26-летний житель Баймакского района, у него наблюдались признаки опьянения. Молодой человек отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. На него за это составили административный протокол.

Владимир Севастьянов призвал граждан не быть равнодушными и сообщать о нарушениях по телефону доверия 8 (347) 279−32−92 или в чат-бот Госавтоинспекции.

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