Уфимские гаишники задержали пьяного любителя дрифта

В Уфе задержали пьяного любителя дрифта. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.
В чат-бот ГАИ неравнодушный гражданин сообщил о том, что в Кировском районе без фар дрифтует Skoda Octavia. Информацию передали ближайшим постам полиции. Спустя короткое время сотрудники дорожной полиции задержали предполагаемого нарушителя.
За рулем иномарки оказался 26-летний житель Баймакского района, у него наблюдались признаки опьянения. Молодой человек отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. На него за это составили административный протокол.
Владимир Севастьянов призвал граждан не быть равнодушными и сообщать о нарушениях по телефону доверия 8 (347) 279−32−92 или в чат-бот Госавтоинспекции.
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