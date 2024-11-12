Ночью будет без существенных осадков. Утром и днем местами ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах могут быть слабые туман и гололед. Ветер неустойчивый слабый.
Температура воздуха минимальная ночью составит минус 4 — плюс 2, максимальная днем — 0−5 градусов выше нуля.
Облачная погода и до +5°С будет в Беларуси 13 ноября
12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная погода и до плюс 5 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 13 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ночью будет без существенных осадков. Утром и днем местами ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах могут быть слабые туман и гололед. Ветер неустойчивый слабый.