Облачная погода и до +5°С будет в Беларуси 13 ноября

Ночью будет без существенных осадков. Утром и днем местами ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах могут быть слабые туман и гололед. Ветер неустойчивый слабый.



Температура воздуха минимальная ночью составит минус 4 — плюс 2, максимальная днем — 0−5 градусов выше нуля.