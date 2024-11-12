Олбани
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Облачная погода и до +5°С будет в Беларуси 13 ноября

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная погода и до плюс 5 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 13 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Олбани: +9° 7 м/с 71% 749 мм рт. ст. +8°
Источник: Петр Ковалев/ТАСС

Ночью будет без существенных осадков. Утром и днем местами ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах могут быть слабые туман и гололед. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха минимальная ночью составит минус 4 — плюс 2, максимальная днем — 0−5 градусов выше нуля.