В Воронежской области опубликовали график «мойки» роддомов

В 2025 году период ежегодных плановых дезинфекций и ремонтных работ в родильных домах и акушерских отделениях Воронежской области стартует 26 мая. Генеральные уборки будут проводить во всех помещениях с использованием дезинфицирующих средств, которые можно применять только в отсутствие пациентов. График проведения работ опубликовали в министерстве здравоохранения Воронежской области во вторник, 12 ноября.
- Борисоглебская РБ — с 26 мая по 9 июня;
- Павловская РБ — с 2 по 16 июня;
- Перинатальный центр ВОКБ № 1 (I корпус) — с 7 по 21 июля;
- Лискинская РБ — с 28 июля по 11 августа;
- Родильный дом (корпус № 2) БСМП № 10 («Электроника») — с 4 по 18 августа;
- Россошанская РБ — с 11 по 25 августа;
- Перинатальный центр ВОКБ № 1 (II корпус) — с 1 по 15 сентября;
- Родильный дом (корпус № 3) БСМП № 10 («Электроника») — с 15 по 29 сентября.
Ранее стало известно, что здание родильного дома № 3 на проспекте Труда, 38, передано на баланс городской поликлиники № 3. В минздраве подчеркнули, что решение не будет иметь отрицательных последствий для граждан и не повлияет на доступность и качество оказания медицинской помощи.