В Воронежской области опубликовали график «мойки» роддомов

В 2025 году период ежегодных плановых дезинфекций и ремонтных работ в родильных домах и акушерских отделениях Воронежской области стартует 26 мая. Генеральные уборки будут проводить во всех помещениях с использованием дезинфицирующих средств, которые можно применять только в отсутствие пациентов. График проведения работ опубликовали в министерстве здравоохранения Воронежской области во вторник, 12 ноября.