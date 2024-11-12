В Воронежской области выявили вирус Коксаки

В Воронежской области зарегистрированы случаи заболевания вирусом Коксаки. В региональном управлении Роспотребнадзора корреспонденту РИА «Воронеж» во вторник, 12 ноября, рассказали, что уровень заболеваемости невысокий и вирус Коксаки выявляется на территории региона ежегодно.
Чаще всего заболевание выявляют у новорожденных, детей дошкольного и школьного возрастов, людей старше 60 лет и людей с иммунодефицитными состояниями.
Основными симптомами вируса являются: высыпания на коже, повышенная температура тела, боль в горле, кашель, общее недомогание, боль в мышцах, головная боль и расстройство желудочно-кишечного тракта. Заболевание также может протекать в бессимптомной форме.
Чтобы предотвратить заболевание, санврачи рекомендуют соблюдать следующие рекомендации:
- регулярно мыть руки с мылом;
- тщательно мыть овощи и фрукты;
- приобретать продукты только в проверенных местах;
- есть только термически обработанные продукты;
- употреблять только бутилированную воду для питья;
- избегать контакта с людьми с признаками инфекционного заболевания.
В сентябре и октябре 2024 года на территории Воронежской области также были выявлены единичные случаи микоплазменной пневмонии.