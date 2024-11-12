Олбани
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области выявили вирус Коксаки

Заболеваемость регистрируется на невысоком уровне.

Источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области зарегистрированы случаи заболевания вирусом Коксаки. В региональном управлении Роспотребнадзора корреспонденту РИА «Воронеж» во вторник, 12 ноября, рассказали, что уровень заболеваемости невысокий и вирус Коксаки выявляется на территории региона ежегодно.

Чаще всего заболевание выявляют у новорожденных, детей дошкольного и школьного возрастов, людей старше 60 лет и людей с иммунодефицитными состояниями.

Основными симптомами вируса являются: высыпания на коже, повышенная температура тела, боль в горле, кашель, общее недомогание, боль в мышцах, головная боль и расстройство желудочно-кишечного тракта. Заболевание также может протекать в бессимптомной форме.

Чтобы предотвратить заболевание, санврачи рекомендуют соблюдать следующие рекомендации:

  • регулярно мыть руки с мылом;
  • тщательно мыть овощи и фрукты;
  • приобретать продукты только в проверенных местах;
  • есть только термически обработанные продукты;
  • употреблять только бутилированную воду для питья;
  • избегать контакта с людьми с признаками инфекционного заболевания.

В сентябре и октябре 2024 года на территории Воронежской области также были выявлены единичные случаи микоплазменной пневмонии.

здоровье