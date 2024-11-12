«Замечал недоумение на лицах»: как студент стал первым и единственным мужчиной-воспитателем во всем Новосибирске

— Я и «самый страшный в мире волк», и Емеля и Дед Мороз на полставки, — с улыбкой рассказывает КП-Иркутск Иван Шеляпин, первый мужчина-воспитатель в Новосибирске.
А родом он из Иркутской области, из Чунского района. И слава о педагоге дошла и до родного Приангарья.
— Я еще и самый молодой в коллективе, — смеется Иван. — Мне 22 года.
Из педагогической династии.
— Воодушевление. Это первая реакция, когда я увидела в приемной Ивана, который пришел на собеседование — рассказывает о первой встрече с педагогом Татьяна Пашкович, заведующая детским садом № 421 Новосибирска. — Молодой человек и хочет стать воспитателем? Такое на моей памяти случилось впервые. Я активно поддерживаю такого рода инновации и была очень рада принять Ивана в наш дружный коллектив. Он спокойный и дружелюбный, со всеми находит общий язык. В коллектив влился быстро.
Родители малышей, коллеги-женщины, конечно, тоже в изумлении приподнимали брови, знакомясь с новым воспитателем. А теперь же, если что-то где-то нужно помочь — переставить, донести, сразу обращаются к Ивану.
В ближайшие пять лет парень планирует получить высшую квалификационную категорию и создать собственную семью. Фото: личный архив.
— У нас же кроме охранника мужчин больше в коллективе нет, — говорит Иван. — Замечал первое время недоумение на лицах, но все это быстро прошло. Почему решил связать жизнь с этой профессией? На самом деле все решила судьба: прошел по баллам на направление «дошкольное образование». Хотя изначально подавал документы еще и в медицинский. У меня, наверное, и не могло быть другого пути. Вся семья — педагоги, у нас целая династия. Мама — заведующая по учебной части в школе и по совместительству учитель английского языка, тетя — музыкальный руководитель в детском саду, другая тетя — учитель физики. Я еще на втором курсе решил, что пойду работать в дошкольное учреждение.
А получив диплом, пришел устраиваться по специальности — в детский сад № 421 имени Сергея Николаевича Ровбеля. Работает уже второй год.
21 мальчик и 13 девочек.
Иван Шеляпин — воспитатель в средней группе, возраст детей с четырех до пяти лет.
— У меня 21 мальчик и 13 девочек. Со всеми хорошо ладим, — рассказывает воспитатель. — Да, дети воспринимают меня несколько иначе, чем других воспитателей. Но не потому что я мужчина! Наверное, я для них и не кажусь взрослым, серьезным педагогом, больше смотрят, как на старшего брата. Не всегда мне бывает легко и просто. Дети разные, к каждому надо суметь найти подход. С кем-то удается быстро договориться, а кого-то долго убеждать съесть борщ. При этом объяснять, почему это не «Том Ям», почему не острый. Бывало и такое!
Как проходит день в садике? Стандартно. Зарядка, завтрак, занятия, обед, сон-час, прогулки, игры.
В параллель с работой Иван осваивает вторую специальность — сурдопедагога. Никита МАНЬКО.
— С мальчиками — играем в машины и динозавров, а с девочками — учимся плести косички и играем в парикмахерскую, — говорит Иван.
Планы на будущее у Ивана большие. Во-первых, он хочет продолжить учиться. Сейчас, в параллель с работой, осваивает вторую специальность — сурдопедагога.
— В ближайшие пять лет планирую также получить высшую квалификационную категорию. Думаю, принять участие в конкурсе «Воспитатель года» и попытать счастье в конкурсе «Воспитатель года России». А еще хочу поступать в магистратуру и, конечно, в свое время завести семью.