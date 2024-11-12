«Замечал недоумение на лицах»: как студент стал первым и единственным мужчиной-воспитателем во всем Новосибирске

— У нас же кроме охранника мужчин больше в коллективе нет, — говорит Иван. — Замечал первое время недоумение на лицах, но все это быстро прошло. Почему решил связать жизнь с этой профессией? На самом деле все решила судьба: прошел по баллам на направление «дошкольное образование». Хотя изначально подавал документы еще и в медицинский. У меня, наверное, и не могло быть другого пути. Вся семья — педагоги, у нас целая династия. Мама — заведующая по учебной части в школе и по совместительству учитель английского языка, тетя — музыкальный руководитель в детском саду, другая тетя — учитель физики. Я еще на втором курсе решил, что пойду работать в дошкольное учреждение.