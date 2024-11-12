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Требования к качеству мобильной связи ужесточаются в Беларуси с 1 декабря

Госстандарт ужесточает требования по качеству мобильных связи и интернету с 1 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси утверждены новые требования к качеству мобильной связи и мобильного интернета. Это определяют изменения в постановление Госстандарта (№ 85 от 6 августа 2024-го), которые опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

Напомним, еще в августе Минсвязи предупреждало, что в Беларуси после перебоев со связью из-за погодных условий будут повышаться требования к качеству передачи мобильных данных.

Сейчас в измененном стандарте прописали требования к передаче данных. Например, регламентируется качество связи в «зоне уверенного приема», определен процент отказов в соединении, а также допустимый процент потерь при передаче пакетов данных.

Например, доля неуспешных вызовов не должна быть более 6%, а вызовов, которые заканчиваются разъединением из-за сбоев в сети — до 3%.

Доля неуспешных соединений при пользовании мобильным интернетом не должна превышать 10% от общего количества попыток. Процент «медленного» интернета (до 400 миллисекунд) — максимум 7%, утерянных при передаче пакетов данных — 3%.

Тем временем МАРТ позволил добавить в цену товара расходы на упаковку при перевозке.

А еще крупный интернет-магазин с сельхозтоварами может открыться в Беларуси.