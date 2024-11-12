Суд оставил Бишимбаеву родительские права: апелляция отказала в иске экс-супруги

Сегодня апелляционный суд в Астане отказал в удовлетворении иска о лишении родительских прав экс-министра Казахстана Куандыка Бишимбаева, осужденного на 24 года за жестокое убийство Салтанат Нукеновой. Апелляционная коллегия не учла доводы бывшей супруги Бишимбаева Назым Кахарман, подавшей иск в интересах троих их общих детей. Суд оставил в силе решение первой инстанции, согласно которому Бишимбаев сохраняет статус отца, сообщает ИА El.kz со ссылкой на telegram-канал ayel_kz.
Адвокат истицы Мадина Уатбекова сообщила:
— Решение суда первой инстанции оставили без изменений. Мы получили только резолютивную часть, постановление с обоснованием будет через несколько дней. Мы намерены обратиться в Верховный суд.
Назым Кахарман выразила свое разочарование в судебной системе, отметив, что «Судебная коллегия не учла заключение психологов о серьезном ущербе детям, весь процесс был завершен за 45 минут».
Суд также отказал в удовлетворении ходатайства об изменении фамилии детей.
На фоне резонанса в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что Бишимбаева якобы нет в колонии, где он отбывает срок. Комитет уголовно-исполнительной системы опроверг это, отметив, что осужденный находится в учреждении максимальной безопасности, а по факту распространения ложной информации уже возбуждено уголовное дело.