Суд оставил Бишимбаеву родительские права: апелляция отказала в иске экс-супруги

На фоне резонанса в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что Бишимбаева якобы нет в колонии, где он отбывает срок. Комитет уголовно-исполнительной системы опроверг это, отметив, что осужденный находится в учреждении максимальной безопасности, а по факту распространения ложной информации уже возбуждено уголовное дело.