В Воронеже отопительный сезон отметился авариями

Из-за многочисленных аварий то и дело начинают замерзать жилые дома и соцобъекты. На холодные батареи жалуются в детских садах, больницах и целых жилых районах.
Порыв за порывом.
В Воронеже в понедельник, 11 ноября, остались без отопления и горячей воды детский сад № 180, школа № 30, лаборатория поликлиники № 14 и 30 жилых домов, сообщили в управлении ЖКХ Воронежа. Причина — дефект на участке тепловой сети диаметром 500 мм в районе дома № 48б на улице Волгоградской.
Ситуация отнюдь не уникальная: до этого стало известно об отсутствии отопления в домах на улице Кольцовской, Арсенальной, проспекте Труда, в Центре дневного пребывания для пожилых и инвалидов на улице Волго-Донской. Последний из-за проблем с отоплением пришлось даже временно закрыть.
«Сейчас у нас холодно и никто не приходит при такой температуре. Где случился порыв, до сих пор неизвестно», — пояснили в самом Центре.
Отметим, что в этом учреждении помогают адаптироваться людям с деменцией, болезнью Паркинсона и тем, кто перенёс инсульт. Также для пожилых людей здесь организован досуг. А ещё пенсионеры тут плетут маскировочные сети для нужд СВО.
Отопления нет и в любимом юными воронежцами, а также их родителями и бабушками-дедушками ТЮЗе: из-за неполадок с отоплением театр был вынужден отменять показы спектаклей.
«Произошёл порыв на теплотрассе, идущей к зданию театра. Для проведения работ по замене повреждённого участка требуется получение разрешения на проведение земляных работ. Необходимые документы сотрудники учреждения культуры готовят и направят в управу района, которая в кратчайшие сроки выдаст разрешение», — прокомментировала происходящее в мэрии.
За ситуацией с подачей тепла пристально следит прокуратура: на днях надзорное ведомство установило факт отсутствия горячего водоснабжения в одном из домов Советского района. В итоге, директору филиала «Квадры» было внесено представление об устранении нарушений закона, а так как должных мер принято не было, сотрудники надзорного органа обратились в суд, который постановил обеспечить подачу горячего водоснабжения.
«Будем греться на улице».
В отчаянии пребывают жители Острогожска, где ещё на прошлой неделе замерзали не только жилые дома, но также школы и детсады. Из-за холода в классах учеников двух школ перевели на дистанционное обучение, вот только в квартирах горожан оказалось не намного теплее.
«Мы уже скоро на улицу будем греться ходить», «Детские сады, школы многоэтажные дома без отопления, там же наши дети!», «Ужас! 8 ноября, а трубы даже не тёплые!» — возмущаются жители в соцсетях и перечисляют адреса, где до сих пор нет тепла.
Интересно, что при этом энергоснабжающая организация МУП «Острогожская горэлектросеть» разместила в своём тг-канале пост с просьбой к жителям центральной части города «сократить до необходимого минимума использование в квартирах электрообогревательных устройств», чтобы не перегружать электросети во избежание аварийных отключений и пожаров. Публикация вызвала негодование горожан, в итоге пост был удалён «для прекращения раскачки ситуации в социальных сетях». При этом в компании пояснили, что «искажённая информация вызвала определённый общественный резонанс» и подчеркнули, что не запрещают пользоваться бытовыми электронагревателями, а только напоминают, что «неконтролируемое их использование может привести к повреждениям в электросети и возникновению пожаров».
Кстати, отсутствие тепла в домах объясняли где-то авариями, где-то — проблемами с котельной. Сейчас отопление, вроде бы, запущено повсеместно. Тем, у кого до сих пор не согрелись батареи, рекомендовано ждать.