В Воронеже отопительный сезон отметился авариями

Интересно, что при этом энергоснабжающая организация МУП «Острогожская горэлектросеть» разместила в своём тг-канале пост с просьбой к жителям центральной части города «сократить до необходимого минимума использование в квартирах электрообогревательных устройств», чтобы не перегружать электросети во избежание аварийных отключений и пожаров. Публикация вызвала негодование горожан, в итоге пост был удалён «для прекращения раскачки ситуации в социальных сетях». При этом в компании пояснили, что «искажённая информация вызвала определённый общественный резонанс» и подчеркнули, что не запрещают пользоваться бытовыми электронагревателями, а только напоминают, что «неконтролируемое их использование может привести к повреждениям в электросети и возникновению пожаров».