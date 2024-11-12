Почти треть регулярного чемпионата позади: «Салават Юлаев» закрепился на 4 месте Восточной конференции КХЛ

— Мы хорошо начали, заработали три удаления, но хотелось бы забить. Во втором периоде допустили несколько ошибок, соперник нас закрывал, но Александр Самонов был на высоте и держал нас в игре. В третьем периоде выстояли в меньшинстве 3 на 5, вернулись в матч. Очень хорошо, что выиграли третий период. Была заряженность в концовке. Рад, что Самонов выиграл в своём 200-м матче в КХЛ, — прокомментировал главный тренер «юлаевцев».