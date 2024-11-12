Почти треть регулярного чемпионата позади: «Салават Юлаев» закрепился на 4 месте Восточной конференции КХЛ

Накануне уфимский «Салават Юлаев» вернулся из выездного турне с неплохим результатом: подопечные Виктора Козлова одержали две победы в трех матчах и потерпели одно поражение в серии послематчевых буллитов. Таким образом башкирские хоккеисты набрали за выезд пять очков из шести возможных.
После 22 матчей у «юлаевцев» в активе 29 очков и 4 место в турнирной таблице Восточной конференции. Идущему на третьей строчке «Ак Барсу» «Салават» уступает только по дополнительным показателям. Стоит отметить, что в регулярке сезона 2024/2025 каждая команда проведет по 68 матчей, а это значит, что почти треть регулярного чемпионата КХЛ позади.
НЕ УЛОЖИЛИСЬ В 60 МИНУТ.
На выездную серию «Салават» отправился в хорошем настроении, одолев перед этим 2 ноября в Уфе грозный СКА из Санкт-Петербурга. Матч завершился со счетом 4:2 в пользу «юлаевцев», а звездный нападающий гостей Евгений Кузнецов кроме штрафных минут, в том числе за неспортивное поведение, ничем не отметился.
Прошедший выезд запомнился болельщикам «юлаевцев», прежде всего тем, что все три матча завершились в дополнительное время.
5 ноября дружина Виктора Козлова приехала в Новосибирск, где скрестила клюшки с «Сибирью». Команды устроили «догонялки» друг с другом, отвечая голом на гол. При счете 2:2 ушли на овертайм, но и он победителя не выявил. В серии послематчевых бросков точнее оказались игроки «Салавата Юлаева», победный буллит на счету Александра Хмелевского.
Уфимский «Салават Юлаев» за 22 матча регулярного чемпионата КХЛ одержал 14 побед и потерпел 8 поражений. Фото: ХК «Салават Юлаев».
Следующий матч «Салават» провел 7 ноября в Минске против «Динамо». И вновь команды не смогли определить победителя ни в основное, ни в дополнительное время. Счет ближе к концу первого периода открыл нападающий уфимцев Нэйтан Тодд. Во втором игровом отрезке хозяева усилиями Виталия Пинчука и Александра Волкова сначала восстановили равенство, а затем вышли вперед. «Юлаевцы» ответили на это голом Александра Хмелевского — 2:2. Больше «с игры» команды шайб не забили.
В серии буллитов удача улыбнулась хозяевам льда — два очка достались минскому «Динамо». «Салават Юлаев» же из столицы Беларуси увез одно очко.
НАДЕЖНАЯ ИГРА ГОЛКИПЕРА.
В третьем матче выездной ноябрьской серии «Салавату» повезло чуть больше. 9 ноября уфимские хоккеисты приехали в гости к «Торпедо» в Нижний Новгород и одержали победу в дополнительное время. При этом по ходу матча подопечные Виктора Козлова уступали со счетом 0:2.
В первом периоде команды голов не забили. А во втором игровом отрезке хозяева усилиями Бобби Линча и Никиты Артамонова вышли вперед и заработали комфортное преимущество. Игроки «Салавата» сдаваться не собирались и в третьем периоде отыграли обе шайбы. Сначала отличился Александр Хмелевский, а затем Данил Алалыкин.
Овертайм в матче «Торпедо» — «Салават Юлаев» оказался совсем короткий -Джошуа Ливо поставил точку уже на 19-й секунде. Итог — 3:2 в пользу «юлаевцев» и два очка в актив. К слову, для голкипера уфимской команды Александра Самонова это был 200-й матч в КХЛ.
Гол Джошуа Ливо в овертайме принес «Салавату» победу над «Торпедо». Фото: ХК «Салават Юлаев».
Наставник «Салавата» Виктор Козлов после победы над «Торпедо» отдельно отметил надежную игру вратаря.
— Мы хорошо начали, заработали три удаления, но хотелось бы забить. Во втором периоде допустили несколько ошибок, соперник нас закрывал, но Александр Самонов был на высоте и держал нас в игре. В третьем периоде выстояли в меньшинстве 3 на 5, вернулись в матч. Очень хорошо, что выиграли третий период. Была заряженность в концовке. Рад, что Самонов выиграл в своём 200-м матче в КХЛ, — прокомментировал главный тренер «юлаевцев».
С 12 ноября «Салават Юлаев» начнет серию из трех домашних матчей, в раках которой примет на льду «Уфа-Арены» тольяттинскую «Ладу», астанинский «Барыс» и действующего обладателя Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург».