В Азербайджане нашли каменные свидетельства первого появления человека

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Каменные изделия, датируемые в диапазоне от 200 до 50 тыс. лет назад, нашли археологи в Нахичеванской автономной республике на юге Азербайджана. Это одни из самых древних находок на этой территории, свидетельствующие о первом появлении здесь человека, сообщил в пресс-центре ТАСС заведующий отделом археологии каменного века Института археологии и этнографии СО РАН, член-корреспондент РАН Михаил Шуньков.
«Там были обнаружены каменные изделия леваллуазского (техника обработки камня — прим. ТАСС) облика, которые датируются средним палеолитом. В диапазоне от 200 до 50 тыс. лет [назад]. Для этой территории — это одни самых древних находок, которые являются следами первого появления здесь человека на сегодняшний день», — сказал он.
Исследования проводилось при поддержке Российского научного фонда (РНФ). По словам Шунькова, до последнего времени здесь, за исключением одной пещеры, практически неизвестны были древние археологические памятники, поэтому долгое время считалось, что эта территория в древности не была заселена.
«Совместными работами в этом году была открыта серия палеотических местонахождений, [свидетельствующих] что этот регион Кавказа, как собственно и весь Кавказ, играл в древности одну из ключевых ролей в первоначальном расселении человека в Евразии после выхода из Африки. Мы знаем сейчас, что древнейшие памятники на территории юго-востока Европы находятся на территории Кавказа», — подчеркнул ученый.
Одновременно с исследованиями в Азербайджане ученые провели экспедицию па западному побережью Каспийского моря в Дагестане. По словам Шунькова, это территория исследуется давно, однако сейчас благодаря новым методам датировок получены новые данные, которые позволили пересмотреть хронологию в сторону более древней. «Во всяком случае у нас была нижняя граница появления пластинчатых технологий (техники обработки камня древними людьми через сбивание пластин с его поверхности — прим. ТАСС) — это достаточно прогрессивный этап в древней истории человечества — была опущена до 200−250 тыс. лет, что сейчас позволяет по новому взглянуть на дальнейшую историю этого региона», — пояснил археолог.