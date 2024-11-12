В Азербайджане нашли каменные свидетельства первого появления человека

Одновременно с исследованиями в Азербайджане ученые провели экспедицию па западному побережью Каспийского моря в Дагестане. По словам Шунькова, это территория исследуется давно, однако сейчас благодаря новым методам датировок получены новые данные, которые позволили пересмотреть хронологию в сторону более древней. «Во всяком случае у нас была нижняя граница появления пластинчатых технологий (техники обработки камня древними людьми через сбивание пластин с его поверхности — прим. ТАСС) — это достаточно прогрессивный этап в древней истории человечества — была опущена до 200−250 тыс. лет, что сейчас позволяет по новому взглянуть на дальнейшую историю этого региона», — пояснил археолог.