Уровень воды в Енисее в черте Красноярска упал на 33 сантиметра за сутки

В жилищно-коммунальном комплексе КрасКом сообщили, что причиной резкого обмеления является сокращение пропуска воды через плотину Красноярской ГЭС. Это необходимо для пополнения водных запасов Красноярского моря. До 11 ноября сбросы гидроэлектростанции от 2700 до 2950 кубометров воды в секунду поддерживали судоходный уровень реки для того, чтобы суда могли перегнать на зимние стоянки.