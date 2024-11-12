МВД Башкирии наградило подростка, защитившего женщину от преступников

В минувшем феврале Костя стал свидетелем того, как неизвестный схватил женщину за одежду и, угрожая ей, пытался ударить бутылкой. Не колеблясь ни секунды, мальчик бросился на помощь. Он схватил мужчину за руку и оттолкнул его. В этот момент второй злоумышленник сбил парня с ног и начал бить. Нападавшие отобрали у подростка мобильный и скрылись. Однако вскоре полицейские преступники нашли их и задержали.