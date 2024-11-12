МВД Башкирии наградило подростка, защитившего женщину от преступников. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
В республике прошел Всероссийский фестиваль по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества». Среди номинантов на благодарность был ученик Туймазинской школы Константин Костромитин.
В минувшем феврале Костя стал свидетелем того, как неизвестный схватил женщину за одежду и, угрожая ей, пытался ударить бутылкой. Не колеблясь ни секунды, мальчик бросился на помощь. Он схватил мужчину за руку и оттолкнул его. В этот момент второй злоумышленник сбил парня с ног и начал бить. Нападавшие отобрали у подростка мобильный и скрылись. Однако вскоре полицейские преступники нашли их и задержали.
— Благодаря храбрости и неравнодушию Константина Костромитина, женщина осталась невредимой, — заявили в МВД.
Министр внутренних дел Башкирии генерал-лейтенант полиции Александр Прядко отметил, что коллектив МВД гордится смелостью Кости и выразил веру в то, что юноша вырастет настоящим защитником. Парню вручили памятную медаль, почетную грамоту Министерства внутренних дел республики, благодарственные письма и ценные подарки.
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