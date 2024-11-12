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S7 Airlines зимой увеличит число рейсов из Новосибирска в Стамбул

Жителям мегаполиса будут доступны четыре рейса в неделю.

Авиакомпания S7 Airlines в зимнем сезоне увеличит число рейсов из Новосибирска в Стамбул. Об этом во вторник, 12 ноября сообщили в пресс-службе перевозчика.

Так, с началом зимы жителям столицы Сибири будут доступны четыре рейса в неделю в столицу Турции вместо двух прошлой зимой.

Полёты на лайнерах Boeing 737−800 планируют выполнять по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Вылет из аэропорта Толмачёво в 14:15. Время в пути — 6 часов 40 минут.

Помимо Стамбула, в зимнем сезоне авиакомпания будет выполнять рейсы из Новосибирска в Анталью.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что авиакомпания S7 возобновила рейсы из Новосибирска в Бангкок.