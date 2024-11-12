Пошутившую над терактом в «Крокусе» блогершу отчислили из колледжа

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором две юные девушки, смеясь, говорят, что приехали в «Крокус сити холл» и «сейчас будут устраивать теракт». В главке подмосковного СК РФ сообщали РИА Новости, что следствие начало проверку по факту публикации в интернете этого видео. УМВД по Владимирской области позднее сообщило, что установило участниц видеозаписи — это жительницы Александровского района 17 и 18 лет.
«Одна у нас обучается, вторая отчислена из колледжа… недавно, но не ходит она уже год, у нее задолженностей очень много. Так что мы планировали ее отчислять», — сказала заместитель директора по учебно-информационной работе Татьяна Григорьева.
Кого именно отчислили из колледжа, она не уточнила. Однако мама 17-летней блогерши в беседе с РИА Новости ранее выразила опасения, что ее дочь отчислят, и сообщила, что девочка учится на парикмахера и с оценками у нее нет проблем.
По словам представителя учебного заведения, вопрос об отчислении второй девочки будет решать директор.
«У нее, по-моему, не было выговоров. У нас план такой: если два выговора за время обучения, то мы отчисляем. Если у нее еще не было выговоров, то будет первый, наверное. Но это нужно разговаривать с директором», — пояснила собеседница.
Она добавила, что сейчас в образовательное учреждение приехала областная комиссия «по этим девочкам».
По данным полиции, девушки пояснили, что видеозапись сделали еще в октябре и опубликовали в частной переписке в мессенджере, однако впоследствии запись была опубликована в интернет-каналах общего пользования. Полиция опубликовала видео, на котором девушки извиняются за свои слова и выражают сочувствие людям, которые пострадали в «Крокусе» или потеряли своих близких и друзей.
Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.