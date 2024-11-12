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Стало известно, когда в Омской области потеплеет до −1 градуса

В ближайшие дни прогнозируется снегопад.

Сейчас в Олбани: +9° 7 м/с 71% 749 мм рт. ст. +8°
Источник: Om1 Омск

По данным Обь-Иртышского УГМС, вся рабочая неделя в регионе будет холодной. Потепление ожидается только в пятницу, когда в Омскую область зайдёт североатлантический циклон.

Так, в среду, 13 ноября, температура воздуха ночью составит −10…-15 градусов. Днём немного потеплеет до −6…-11 градусов. Местами по области пройдёт небольшой снегопад, на дорогах ожидается гололедица.

В четверг, 14 ноября, столбик термометра ночью покажет −14…-19 градусов, при прояснении — до −24 градусов. Днём прогнозируется −5…-10 градусов, однако в некоторых районах похолодает до −12…-17 градусов. Осадки не прекратятся.

В пятницу, 15 ноября, ночью ожидается −6…-11 градусов, также будет идти снегопад. Днём резко потеплеет до −1…-6 градусов, местами также прогнозируется снег, на дорогах — гололедица.