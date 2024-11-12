Пьяный пешеход получил уголовное дело за взятку ГАИ в Речице

В Речице нетрезвый пешеход вместо штрафа пойдет под суд за попытку дать взятку, рассказал телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.
Так, 62-летний пешеход в состоянии алкогольного опьянения был остановлен правоохранителями в райцентре в темное время суток. Мужчина шел по проезжей части и у него не было фликеров.
Сотрудники ГАИ, остановившие нарушителя, во время разбирательства пояснили, что на горожанина составят административный протокол. Но пьяный пешеход пожелал «договориться» с гаишниками без оформления документов и протянул деньги.
Мужчину неоднократно предупредили об уголовной ответственности за дачу взятки, но он не реагировал и положил купюры на приборную панель служебной машины. В итоге фигуранта задержали, следователи возбудили в отношении него уголовное дело за попытку дать взятку.
И под Гродно водитель Volkswagen погиб, врезавшись в грузовой автомобиль «Камаз».
Еще требования к качеству мобильной связи и мобильного интернета ужесточаются в Беларуси с 1 декабря.