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Пьяный пешеход получил уголовное дело за взятку ГАИ в Речице

Пьяный пешеход вместо штрафа пойдет под суд за взятку в Речице.

Источник: Комсомольская правда

В Речице нетрезвый пешеход вместо штрафа пойдет под суд за попытку дать взятку, рассказал телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.

Так, 62-летний пешеход в состоянии алкогольного опьянения был остановлен правоохранителями в райцентре в темное время суток. Мужчина шел по проезжей части и у него не было фликеров.

Сотрудники ГАИ, остановившие нарушителя, во время разбирательства пояснили, что на горожанина составят административный протокол. Но пьяный пешеход пожелал «договориться» с гаишниками без оформления документов и протянул деньги.

Мужчину неоднократно предупредили об уголовной ответственности за дачу взятки, но он не реагировал и положил купюры на приборную панель служебной машины. В итоге фигуранта задержали, следователи возбудили в отношении него уголовное дело за попытку дать взятку.

И под Гродно водитель Volkswagen погиб, врезавшись в грузовой автомобиль «Камаз».

Еще требования к качеству мобильной связи и мобильного интернета ужесточаются в Беларуси с 1 декабря.