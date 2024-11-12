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Они кажутся полезными и безопасными: уфимский врач перечислила продукты, в которых есть скрытый сахар

Врач из Уфы назвала продукты со скрытым содержанием сахара.

Источник: Комсомольская правда

Заведующая отделом медицинской профилактики поликлиники № 50 Уфы Айгуль Арсланова перечислила неожиданные продукты со скрытым содержанием сахара. Врач поделилась информацией в беседе с UfaTime.ru.

Скрытый сахар, по словам специалиста, может присутствовать в следующих продуктах, которые многим могут показаться полезными и безопасными:

— йогурты с добавлением фруктов и ягод;

— «полезные» напитки, в числе которых смузи и коктейли;

— консервы с содержанием сладких соусов и приправ;

— хлебобулочные изделия;

— мюсли и гранола.

Как отметила Арсланова, сахар может заменить стевия и алоэ вера.

Ранее врачи из Уфы дали два совета по защите от диабета.

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