Они кажутся полезными и безопасными: уфимский врач перечислила продукты, в которых есть скрытый сахар

Заведующая отделом медицинской профилактики поликлиники № 50 Уфы Айгуль Арсланова перечислила неожиданные продукты со скрытым содержанием сахара. Врач поделилась информацией в беседе с UfaTime.ru.
Скрытый сахар, по словам специалиста, может присутствовать в следующих продуктах, которые многим могут показаться полезными и безопасными:
— йогурты с добавлением фруктов и ягод;
— «полезные» напитки, в числе которых смузи и коктейли;
— консервы с содержанием сладких соусов и приправ;
— хлебобулочные изделия;
— мюсли и гранола.
Как отметила Арсланова, сахар может заменить стевия и алоэ вера.
Ранее врачи из Уфы дали два совета по защите от диабета.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.