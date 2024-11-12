В Башкирии резко подорожал репчатый лук

В Башкирии выросли цены на репчатый лук. Об этом рассказали республиканские статистики, проанализировавшие изменение цен за минувшую неделю. Так, килограмм овоща за последние семь дней подорожал сразу на 10% и достиг 36,1 рубля.
На втором месте оказались огурцы. Они выросли в стоимости на 9,28%. Сейчас килограмм можно купить в среднем за 107,08 рублей.
Третью строчку заняла капуста, подорожавшая на 5,6%. Теперь кило овоща можно купить в среднем за 32,47 рублей.
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