Врачи Башкирии провели уникальную операцию на сердце

Как пояснили в пресс-службе БГМУ, уникальность методики заключается в комбинированном подходе, улучшающем качество жизни.
Новый вид комбинированной операции — это современный метод малоинвазивного хирургического вмешательства, при котором открытая операция не требуется. Уже на следующий день после операции пациенты выписываются домой, без аритмии.
Оперативное вмешательство состоит из двух этапов — трансторакального и эндоваскулярного. После первого этапа остаются лишь небольшие проколы в области ребер. На этом этапе с помощью высокочастотного радиоволнового излучения точечным нагреванием разрушаются участки сердечной ткани, вызывающие нарушения ритма сердца. На втором этапе через артериальный доступ выполняется стимуляция отделов сердца и регистрация ЭКГ.
«В следующем году планируем расширять количество операций и внедрять так называемые гибридные методы лечения, когда открытые операции будут сочетаться уже с эндоваскулярными методами восстановления ритма у пациентов с более тяжелыми и более сложными нарушениями ритма», — рассказал завотделением сосудистой хирургии клиники БГМУ минздрава России Аркадий Долганов.