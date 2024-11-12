Врачи Башкирии провели уникальную операцию на сердце

Оперативное вмешательство состоит из двух этапов — трансторакального и эндоваскулярного. После первого этапа остаются лишь небольшие проколы в области ребер. На этом этапе с помощью высокочастотного радиоволнового излучения точечным нагреванием разрушаются участки сердечной ткани, вызывающие нарушения ритма сердца. На втором этапе через артериальный доступ выполняется стимуляция отделов сердца и регистрация ЭКГ.