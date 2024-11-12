Губернатор Карелии рассказал о сотнях жалоб на шутку актрисы про карельский язык

«Меня как-то раз забросила судьба на стендап, я был, честно говоря, поражен, — вспоминает артист. — В принципе ребята были подготовленные, органичные в своей роли, но они оскорбляли девушек в зале, и мне физически было нехорошо, я испытал тот самый испанский стыд. Сначала сидел и злился, а потом сказал себе: “Стоп, посмотри на зал”. Обернулся, посмотрел на девочек, которых они оскорбляли, а те сидели и заливались. Я понял, что они нашли друг друга, а я просто не туда попал».