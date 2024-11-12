Жители Иркутской области могут бесплатно провериться на ВИЧ

Жители Иркутской области могут бесплатно пройти обследование на наличие вируса иммунодефицита человека. Как сообщают в пресс-службе правительства региона, в областном центре каждую среду до конца ноября будут работать специальные тест-мобили. Обследование полностью анонимное. А помимо ВИЧ, можно провериться на вирусные гепатиты В, С и сифилис.
— ВИЧ-инфекция не всегда вызывает клинические проявления. Единственный способ узнать свой ВИЧ-статус — сдать анализ крови. Именно поэтому рекомендуется регулярно сдавать анализы на ВИЧ даже тем людям, которые чувствуют себя хорошо, — сказала главврач Иркутского областного центра СПИД Юлия Плотникова.
Мобильный центр будет находиться на парковке «Центрального рынка» на улице Чехова с десяти утра до половины четвертого вечера. Ожидание результатов тестирования займет не более 15 минут. На сегодня, в Иркутской области диагноз ВИЧ-инфекция подтвержден более 31,1 тысячи человек.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Слюдянке в домах вновь стало тепло. А все потому что ситуация с топливом на котельной была решена. Иркутская область выделила из резерва шесть тысяч тонн угля.