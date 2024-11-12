Жители Иркутской области могут бесплатно провериться на ВИЧ

Жители Иркутской области могут бесплатно пройти обследование на наличие вируса иммунодефицита человека. Как сообщают в пресс-службе правительства региона, в областном центре каждую среду до конца ноября будут работать специальные тест-мобили. Обследование полностью анонимное. А помимо ВИЧ, можно провериться на вирусные гепатиты В, С и сифилис.