Бывшего мигранта впервые лишили гражданства РФ в Воронежской области

45-летний выходец из Таджикистана потерял возможность считать себя гражданином России. Все из-за того, что мужчина не хотел становиться на воинский учет. Правоохранители уже изъяли паспорт бывшего мигранта, теперь ему необходимо покинуть Россию, так как законных оснований для нахождения в стране у мужчины теперь нет.