Бывшего мигранта впервые лишили гражданства РФ в Воронежской области

«На основании изменений федерального законодательства сотрудники Управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД совместно с коллегами из УФСБ проводят активную работу по выявлению фактов, касающихся неисполнения обязанности по первоначальной постановке на воинский учет», — рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.
Ранее стало известно, что за последние две недели повестки о необходимости встать на воинский учет вручили 176 бывшим мигрантам. Двое из них подписали контракты о прохождении военной службы с Минобороны.