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Бывшего мигранта впервые лишили гражданства РФ в Воронежской области

45-летний выходец из Таджикистана потерял возможность считать себя гражданином России. Все из-за того, что мужчина не хотел становиться на воинский учет. Правоохранители уже изъяли паспорт бывшего мигранта, теперь ему необходимо покинуть Россию, так как законных оснований для нахождения в стране у мужчины теперь нет.

«На основании изменений федерального законодательства сотрудники Управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД совместно с коллегами из УФСБ проводят активную работу по выявлению фактов, касающихся неисполнения обязанности по первоначальной постановке на воинский учет», — рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Ранее стало известно, что за последние две недели повестки о необходимости встать на воинский учет вручили 176 бывшим мигрантам. Двое из них подписали контракты о прохождении военной службы с Минобороны.